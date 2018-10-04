В британском парламенте осудили инициативы Верховной рады в отношении "112 Украина" и NewsOne

В Британии санкции против 112 Украина и NewsOne не встретили понимания и одобрения / Фото: Reuters

Член парламента Великобритании Джон Уиттингдейл, который возглавляет группу дружбы с Верховной Радой Украины и комитет парламента по делам СМИ, заявил, что не поддерживает вводимые ВРУ санкции против украинских телеканалов "112 Украина" и NewsOne и пообещал лично разобраться в ситуации.

Будучи проинформированным о принятии Верховной Радой постановления о санкциях против указанных электронных СМИ, Уиттиндейл подчеркнул, что выступает принципиальным противником таких мер против любых телеканалов. Британский депутат отметил, что ему требуется более детальная информация, которую он надеется получить в ближайшее время, но он в целом осуждает любые формы цензуры и считает свободу СМИ неотъемлемым условием обеспечением свободы всего общества; свое сообщение от написал в ответ на обращение к нему телеведущей Надежды Сасс, находящейся сейчас в Лондоне.

"В Соединённом Королевстве от телевизионных новостей требуют быть объективными и беспристрастными, и телеканал Russia Today штрафовали за нарушение этого принципа. Читайте также112 канал распространил открытое письмо с просьбой защитить его от закрытияОднако я всегда выступал против тех, кто хотел запретить трансляцию RT, пусть в его случае речь бесспорно идет о пропаганде", - разъяснил свой подход Уиттиндейл.

Депутат заявил, что непременно обратится к своим знакомым и друзьям в украинском политикуме для получения необходимых разъяснений.

4 октября Верховная Рада проголосовала за введение санкций против телеканалов NewsOne и 112 Украина. "За" высказались 229 нардепов, "против" – только 42.

Ранее соцсети высказались о голосовании Рады по NewsOne и 112. Большинство комментаторов сходятся во мнении, что свободе слова в Украине нанесен критический ущерб.