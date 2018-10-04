112 канал распространил открытое письмо с просьбой защитить его от закрытия

4 октября 2018, 15:55

Попытка прекратить вещание телеканала - вопиющее покушение на свободу слова, пишет генеральный директор медиа.

112 Украина
Телеканал вынужден обратиться к аудитории, так как остальные методы воздействия исчерпаны / 112 Украина

Руководство канала "112 Украина" обратилось к своей аудитории с просьбой о помощи - медиа просят защиты от прекращения их работы. Письмо генерального директора телеканала "112 Украина" Егора Бенкендорфа было опубликовано на сайте 112.ua

"К сожалению, сегодня телеканал "112 Украина" вынужден констатировать невозможность самостоятельной защиты своих прав с помощью правовых инструментов, и вскоре это может привести к прекращению вещания канала. Поэтому обращаемся к Вам с просьбой высказать свою позицию по защите нашего права на профессию, права людей получать объективную информацию, а также права на свободу выражения взглядов, права мыслить и говорить свободно", - написал он. 

Бенкендорф подчеркнул, что с приближением предвыборной кампании количество политиков, желающих сделать себе порцию "дешевого пиара" на закрытии телеканала, возрастает в геометрической прогрессии.

"С сожалением мы должны констатировать, что к систематическим нападкам со стороны власти, которая препятствовала телеканалу в продлении лицензий на вещание, сейчас добавилось давление со стороны радикально настроенных депутатов Верховной Рады Украины, которые начали сбор подписей для остановки вещания телеканала. Согласно действующей процедуре, для запуска этого процесса необходима лишь треть от действующего состава украинского парламента", - отметил он.

Бенкендорф отметил, что попытки остановить вещание телеканала являются вопиющим покушением на свободу слова.

Читайте также"Цель Порошенко всем понятна": Портнов прокомментировал решение по санкциям против NewsOne и "112 Украина""Мы особо нуждаемся в помощи, поскольку и в дальнейшем не собираемся отказываться от главных принципов своей работы – соблюдения журналистских стандартов, предоставления возможности для выражения своих взглядов всем политическим силам на равных условиях, готовности обсуждать наиболее болезненные проблемы современного украинского общества", - написал в своем обращении Бенкендорф.

4 октября Верховная Рада проголосовала за введение санкций против телеканалов NewsOne и 112 Украина. "За" высказались 229 нардепов, "против" – только 42.

Ранее соцсети высказались о голосовании Рады по NewsOne и 112. Большинство комментаторов сходятся во мнении, что свободе слова в Украине нанесен критический ущерб.

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