В Нацсовете не смогли доказать причастность Медведчука к 112, NewsOne и Zik

Нацсовет по телевидению и радиовещанию не может доказать причастность Медведчука к пропаганде / slovoidilo.ua

Заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук заявила в Верховной Раде о невозможности привести доказательства владения лидером политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктором Медведчуком телеканалами к 112 Украина, NewsOne и Zik.

"Мы видим российскую пропаганду на некоторых каналах. Также есть вопрос по монополизации информационного пространства. Действенных средств защиты от этой ситуации у нас, к сожалению, нет", - цитирует Фещук Insider.

По словам представителя Нацсовета, парламент обязан предоставить ведомству больше полномочий. Она добавила, что в судах находится 33 дела о нарушении украинского законодательства телеканалом 112 Украина. А к NewsOne Нацсовет применил 18 штрафных санкций, который в данный момент обжалуются в суде.

Читайте такжеТелемост Россия 24 — Newsone: все, что нужно знать о "телемине""Мы с Антимонопольным комитетом начали совместные действия, обмениваемся документами, чтобы установить связь между конечными бенефициарными владельцами телеканалов 112 Украина, NewsOne и Zik. Эти действия предприняты после того, как стало известно, что господин Козак приобрел Zik", — добавила она.

Фещук констатировала, что ее возмущает появление в украинском информационном пространстве российских политиков, однако это не возбраняется законом. Наказать Нацсовет может лишь в том случае, если слова спикера нарушают законодательство Украины.

Напомним, ранее руководство NewsOne заявило о том, что телемост Надо поговорить отменяется - поскольку журналисты телеканала начали получать недвусмысленные угрозы.

Далее, против владельцев NewsOne завели уголовное дело - генпрокурор Юрий Луценко рассказал детали (оно открыто по статье УК о финансировании терроризма.

8 июля у офиса NewsOne устроили акцию протеста из-за скандального телемоста с РФ. Во время акции протестующие зажгли файеры.