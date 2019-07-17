После убийства копами 5-летнего ребенка Князев представил нового начальника полиции Киевщины

Новый глава Нацполиции Киева Андрей Небитов / npu.gov.ua

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев во время рабочего совещания представил нового начальника Киевской области – им стал Андрей Небытов.

Решение о назначении нового руководителя полиции Киевщины было принято после завершения служебного расследования по факту трагической гибели 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, передает пресс-служба Нацполиции.

По результатам расследования, к ответственности привлекли 12 сотрудников полиции, из них 6 уволены.

Князев отметил, что убийство копами малыша в Переяслав-Хмельницком легло черным клеймом на всю работу полиции.

"Именно блок безопасности - наша величайшая ответственность. Событие, которое привело к смерти мальчика в Переяслав-Хмельницком, легла черным клеймом на всю работу полиции. Однако мы ежедневно должны возвращать доверие людей", - подчеркнул глава Нацполиции.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову пьяные копы.

Вечером 3 июня 5-летний Кирилл Тлявов скончался в больнице.

Также ранее сообщалось, Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 дней без права внесения залога подозреваемых в убийстве мальчика - 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.