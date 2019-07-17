Убийство копами 5-летнего ребенка: в деле появился третий подозреваемый

17 июля 2019, 12:38

Оружие, из которого застрелили Кирилла Тлялова, до сих пор не нашли

5-летнему мальчику прострелили голову пьяные копы / Фейсбук Татьяна Тлявова

В начале лета пьяные копы застрелили 5-летнего жителя Киевщины Кирилла Тлялова. Суд взял под стражу двоих подозреваемых в убийстве - 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько. Теперь же Государственное бюро расследований отчитывается об объявлении третьего подозрения.

Как пишет Украинская правда, 17 июля директор Бюро Роман Труба сообщил, что объявлено подозрение еще одному из участников преступления, который не просто присутствовал, а также осуществлял выстрелы из оружия. В то же время Труба не уточнил, о ком именно идет речь, но добавил, что на данный момент с этим человеком проводят следственные действия. Кроме того, вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Труба также сообщил, что оружие, из которого застрелили 5-летнего ребенка, до сих пор не нашли, хотя на данный момент правоохранители допросили 53 свидетелей, провели 34 обыска у фигурантов, их родственников, знакомых. Кроме того, получены все возможные видеозаписи с камер наблюдения и были обследованы все водоемы в Переяславе-Хмельницком и прилегающих территориях.

Следствию пока неизвестно, кто именно из трех подозреваемых убил ребенка.

"Именно отсутствие орудия совершения преступления в настоящее время не дает нам возможности окончательно установить, чей выстрел был смертельным", - подытожил Труба.

Напомним,  31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову пьяные копы.

Вечером 3 июня 5-летний Кирилл Тлявов скончался в больнице.

Также ранее сообщалось, Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 дней без права внесения залога подозреваемых в убийстве мальчика - 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев убийсто ГБР Роман Труба
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:07
Нурмагомедов атаковал чемпиона UFC
12:58
Даша Астафьева впервые за десятилетие ступила в метро Видео
12:55
Обиженный "разбойник" Годунок подаст на Зеленского в суд: требует моральной компенсации Видео
12:40
"Задушить Зеленского в объятиях": политолог рассказал о новой схеме России Видео
12:38
Убийство копами 5-летнего ребенка: в деле появился третий подозреваемый
12:20
11 уголовных дел против Порошенко и его команды: в ГБР объявили, как накажут экс-президента за игнор Видео
12:11
Гриценко пообещал "обломать рога" Смешко
12:04
Усик перед дебютом в супертяжах тренируется в Крыму Видео
12:03
Министр обороны Канады раскритиковал реформу ВСУ от Порошенко
11:59
Мадонна сняла детей с арбузом и стала расисткой - соцсети
11:52
Крушение боинга на Донбассе: главную улику следователям толкнули сами боевики – источник Видео
11:48
Кит Турман vs Мэнни Пакьяо: когда бой, что говорят боксеры, где смотреть, прогнозы букмекеров
11:44
О моряках речь не идет: Денисова уточнила, кого может помиловать Путин
11:34
Вонь, черви и крысы: курортная Кирилловка погрязла в мусоре Видео
11:20
"Тебе п*здец": Виктория Боня обложила матом Леди Гагу
11:19
Стали известны подробности отравления детей в крымском лагере
11:12
Это было в прошлой жизни: Вакарчук рассказал о своих контактах с Зеленским
11:05
Свитолина со своим французским бойфрендом погуляла по Киеву
10:52
Шальке не взял на сборы Коноплянку
10:51
В Конгрессе США одобрили резолюцию по Украине Видео
10:49
До выборов - занят: у Порошенко объяснили, почему он не идет на допрос в ГБР
10:36
"Помойка": Симулянт Алибасов врезал женщине в прямом эфире Видео
10:32
Доллар резко подскочил вверх: назван худший сценарий для гривны до конца 2019 года Видео
10:24
В Киеве фура вылетела с моста: опубликованы фото и видео Фото Видео
10:10
На Николаевщине фургон не разминулся с автобусом: погибли мужчина и его двое детей Фото
09:59
Скончался чемпион мира по дзюдо
09:55
Звезда Улицы разбитых фонарей срочно госпитализирован - что случилось
09:54
Как Нафтогаз втянул Зеленского в дешевый пиар на цене газа мнение
09:26
В киевском метро сегодня останавливали движение поездов: названа причина
09:24
"Уезжая в Россию, украинские футболисты отрекаются от сборной": Юрий Вернидуб
09:18
17 июля 2019: что нужно делать, чтобы поскорее выйти замуж и чтоб деньги водились Видео
09:14
Главные новости 17 июля: серьезное ЧП с детьми в Крыму и погодная "лафа"
08:49
"Взаимодействие Зеленского и Путина": Волкер высказался об обмене пленными Видео
08:30
Полузащитник сборной Украины стал игроком Аталанты Видео
08:25
Порошенко превратил Украину в государство-беженец с протянутой рукой мнение
08:24
Названы области Украины, которым светит погодная "лафа" Видео
07:59
Из разных точек Земли наблюдали лунное затмение: опубликованы завораживающие фото Фото Видео
07:39
Ажурные открытки и сердечные поздравления на свадьбу Фото Видео
07:27
По 500-800 млн в год: почему Зеленский решил прикрыть кормушку Минстеця
07:23
В Крыму в лагере отравились десятки детей, трое — в реанимации
07:15
Олексій Кошель: Проросійська колона в новому парламенті створить для України серйозні проблеми
06:58
Чем удивят результаты выборов, и за что будет схватка между Порошенко, Тимошенко и Вакарчуком мнение
06:42
Все не то, чем кажется: в чем особенность лунного затмения 17 июля и чего ждать знакам Зодиака Видео
06:07
"Я устала, я ухожу": астролог рассказал, что ждет Ангелу Меркель
05:39
Нибиру уничтожит Россию: планета-убийца взяла на прицел Москву - уфологи
05:11
Эксперт рассказал, когда украинцам ждать нового повышения тарифов на газ Видео
04:25
Хороший левак: ученые выяснили, почему люди изменяют друг другу
04:15
Бузова на четвереньках отгребла по мягкому месту Видео
03:52
Известная российская фигуристка показала клубничку
03:05
Хакер нашел способ взломать любой Instagram за десять минут
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять