Убийство копами 5-летнего ребенка: в деле появился третий подозреваемый

5-летнему мальчику прострелили голову пьяные копы / Фейсбук Татьяна Тлявова

В начале лета пьяные копы застрелили 5-летнего жителя Киевщины Кирилла Тлялова. Суд взял под стражу двоих подозреваемых в убийстве - 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько. Теперь же Государственное бюро расследований отчитывается об объявлении третьего подозрения.

Как пишет Украинская правда, 17 июля директор Бюро Роман Труба сообщил, что объявлено подозрение еще одному из участников преступления, который не просто присутствовал, а также осуществлял выстрелы из оружия. В то же время Труба не уточнил, о ком именно идет речь, но добавил, что на данный момент с этим человеком проводят следственные действия. Кроме того, вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Труба также сообщил, что оружие, из которого застрелили 5-летнего ребенка, до сих пор не нашли, хотя на данный момент правоохранители допросили 53 свидетелей, провели 34 обыска у фигурантов, их родственников, знакомых. Кроме того, получены все возможные видеозаписи с камер наблюдения и были обследованы все водоемы в Переяславе-Хмельницком и прилегающих территориях.

Следствию пока неизвестно, кто именно из трех подозреваемых убил ребенка.

"Именно отсутствие орудия совершения преступления в настоящее время не дает нам возможности окончательно установить, чей выстрел был смертельным", - подытожил Труба.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову пьяные копы.

Вечером 3 июня 5-летний Кирилл Тлявов скончался в больнице.

Также ранее сообщалось, Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 дней без права внесения залога подозреваемых в убийстве мальчика - 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.