"Обман Путина": журналист объяснил, почему Россия может прекратить обстрелы на Донбассе

Владимир Путин при одном условии может прекратить огонь на Донбассе, считает Виталий Портников / Скриншот

Журналист и публицист Виталий Портников полагает, что президент Российской Федерации Владимир Путин может прекратить обстрелы на востоке Украины, если будет обманут.

Глава РФ способен прекратить огонь на Донбассе, если на самом деле будет думать, что украинцы и россияне похожи, рассказал Портников в интервью в эфире Ukrlife.TV.

По его мнению, когда российский лидер поймет, что граждане Украины и России разные, — на Донбассе может обостриться ситуация.

"…я считаю, что возможно прекращение обстрелов на линии соприкосновения, если этого зачем-то захочет Путин… Опять-таки, он может этого хотеть, если мы его обманем… если он в самом деле думает, что украинцы похожи на россиян…", — заявил публицист.

Портиков полагает, что "для украинского общества судьба Крыма не имеет никакого реального значения…, по большому счету, а Донбассе вспоминают только потому, что там гибнут украинские военные, граждане".

"…представьте себе ситуацию, в которой там перестали гибнуть наши люди — вот просто линия соприкосновения… Для большинства наших сограждан эта история закончится в ту минуту,… когда перестанут стрелять…", — уверен он.

Собеседника считает, что для Путина эта ситуация может выглядеть иначе. "…потому что для него, если он считает, что украинцы и россияне один народ, то он может думать, что украинцы будут относиться к этой... (проблеме — Ред.), что у них нет территориальной целостности, что они потеряли территорию так же болезненно, как к этому могли бы отнестись россияне..." — отметил журналист.

Аналитик почеркнул, что, если оккупировать Брянскую область или Липецкую, "или вот как это было с отделением Чечни — это будет главной национальной проблемой русского народа, вне зависимости от того, стреляют там или нет".

Читайте такжеЖурналист сказал, возможен ли на Донбассе быстрый мир"…Как одной из главных национальных проблем русского народа является проблема Курильских островов, там никто не стреляет, но сама идея, что можно… пожертвовать частью Курильских островов ради мира с Японией, позволяет выводить на улицы людей, чтобы они протестовали против власти, сами", — заявил аналитик.

"Потому что для русского человека вопрос территориальной целостности, государсенной чести, которую он связывает с территориальной целостностью, важнее, чем вопросы обстрелов и вопросы вообще социального существования, потому что россияне — имперская нация и для них эти вопросы — те, которые могут вообще ослабить власть…", — добавил Портников.

По словам журналиста, если Путин "будет считать, что украинцы устроены таким же образом, то он может на какое-то время перестать стрелять, считать, что от этого ничего сильно не изменится, что он просто поддерживает какие-то пророссийские силы этим всем действием, а потом, может, как-то впихнет Донбасс".

"Но после того, как он перестанет стрелять, через какое-то время — через месяц, через два, через три, он убедится в том, что это не работает, и это может привести к новой эскалации", — отметил публицист. Ранее журналист, телеведущий и политический аналитик Евгений Киселев говорил Главреду, что на востоке Украины война не закончится за год. Эксперт считает, что на Донбассе горячей войны, может быть, уже не будет никогда.