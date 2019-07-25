Побег из психушки: медики помогали улизнуть убийце байкера

Слепченко оказался в психбольнице после того как в мае 2017 года несколькими выстрелами смертельно ранил мотоциклиста / Фото пресс-службы прокуратуры

Врач-психиатр и и.о. старшей медсестры Киевской городской психоневрологической больницы №3 периодически помогали сбегать из медучереждения подозреваемому в убийстве вице-чемпиону мира по сумо Дмитрию Слепченко.

С февраля по май 2019 года при содействии медперсонала Слепченко 11 раз покидал больницу, возвращаясь только на ночь. Как сообщают в прокуратуре, 14 мая подозреваемого задержали в одном из ТЦ Васильковского района Киевской области – он смотрел фильм в кинотеатре. Во время обыска в палате подозреваемого обнаружили алкоголь, мобильные телефоны и наркотические вещества.

Дмитрий Слепченко оказался в психбольнице после того как 24 мая 2017 года на Харьковском шоссе в Киеве несколькими выстрелами из огнестрельного оружия смертельно ранил мотоциклиста 1981 года рождения. Без отца остались двое детей. Сначала суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Но позже на основании результатов судебно-психиатрической экспертизы суд изменил ему меру пресечения на помещения в психиатрическое учреждение.

Читайте такжеНашли между железнодорожными путями: на Хмельниччине при странных обстоятельсвах погиб 11-летний киевлянинВ прокуратуре сообщают, что относительно беглеца проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно которой он вменяем и не требует лечения.

На данный момент медицинским сотрудникам объявили о подозрении по ч.5 ст.27, ст.394 УК (пособничество в побеге из специализированного лечебного учреждения) и ч.3 ст. 382 УК (умышленное невыполнение решений суда, вступивших в законную силу).

Самому Слепченко объявили о подозрении по ст. 394 (побег из специализированного лечебного учреждения, совершенный повторно), ч.4 ст.27, ч.3 ст.382 (подстрекательство к умышленному невыполнению постановлений суда, вступивших в законную силу) и ч. 1 ст. 309 УК (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта).

Напомним, 16 июля в городе Ирпень под Киевом 19-летний парень устроил стрельбу на улице, а когда его задержали копы и доставили в отделение полиции, застрелился прямо в участке.