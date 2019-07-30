Цена жизни - 600 долларов: в полиции раскрыли жуткие подробности убийства молодого парня под Киевом

Тело парня нашли закопанным в лесу / facebook/Андрій-Нєбитов

В прокуратуре Киевской области раскрыли детали смерти 25-летнего парня в Буче, которого прораб и его пособник убили за якобы кражу 600 долларов. Деньги в итоге убийца нашел у себя дома.

Мужчинам сообщено о подозрении, прокуратура будет ходатайствовать в суде об их аресте, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Установлено, что 23 июля, примерно в 2:00 ночи подозреваемые находились рядом с вагончиками для временного проживания на территории строительной площадки в городе Буча.

Тогда на почве надуманных претензий и неприязненных отношений между ними и потерпевшим возникла ссора, которая переросла в драку. Они начали хаотично наносить парню удары кулаками и ногами по всему телу, а позже, держа в руках предметы внешне похожи на тротуарную плитку, нанесли несколько ударов в голову. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

"В дальнейшем осознавая, что за совершенное убийство они не уйдут уголовной ответственности, с целью сокрытия следов преступления решили избавиться от трупа. Положили тело пострадавшего в салон автомобиля, находящегося в собственности одного из подозреваемых и перевезли подальше от места совершения преступления. После этого тело облили каким-то веществом и подожгли", - сказано в сообщении.

В настоящее время указанным лицам прокуратурой сообщено о подозрении в совершении преступления (уголовного преступления), предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (убийство лица, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц).

Также подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 22 июля в Берлине зарезали украинку-заробитчанку - 24-летнюю Наталью Михайлюк. Убийство произошло в квартире у 64-летнего немца, у которого Наталья работала домработницей. Именно ее работодатель и был задержан по подозрению в убийстве.