Сухой паек и купейные вагоны: "слуги народа" покидают Трускавец после тренинга

Новоизбранные народные депутаты от партии Слуга народа возвращаются из Трускавца четырьмя купейными вагонами.

Как сообщает Украинская правда, вагоны для участников тренинга улучшенного качества с кондиционерами.

Будущие депутаты едут вместе с модераторами обучения, которое они неделю проходили в Трускавце.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в Трускавце встретился с представителями Слуги народа. Позднее СМИ раскрыли подробности их встречи.

Позднее в Слуге народа заявили о планах по созданию Офис обучения и развития партии, а также поделились планами новых программ.