Майнили биткоины и прослушивали: в Украине раскрыли масштабную махинацию в суде

ПО использовало мощности и электроэнергию ГСУ для работы с криптовалютой / Reuters

СБУ раскрыла крупную аферу в судебной системе Украины - служебные ноутбуки сотрудников использовались для майнинга криптовалют и прослушки.

Афера длилась больше года – с 1 января 2018, установили эксперты Научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности Минюста, передает Юрлига.

Сотрудники СБУ проверили оборудование дата-центра государственного предприятия Информационные судебные системы Государственной судебной администрации и выявили вредоносное программное обеспечение MinerGate. Оно-то и использовало мощности и электроэнергию ГСА для работы с криптовалютой.

Кроме того, в результате проверки компьютерного и серверного оборудования было выявлено незаконное использование серверного оборудования ГСА для работы ряда частных ресурсов.

Во время проверки также выявили вредоносное программное обеспечение, которое прослушивало было установлено на большом количестве ноутбуков ГП ИСС, которые использовались для настройки серверов, персональных компьютеров ДСА и судов г. Киева и длительное время "подслушивало" разговоры, записывая их в аудиоформате.

Ранее было опубликовано расследование об аферах окружения Порошенко в энергетике.