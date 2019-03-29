"П" дал добро": опубликовано расследование об аферах окружения Порошенко в энергетике

Петр Порошенко и Игорь Кононенко / УНИАН

Согласно расследованию проекта Схемы: коррупция в деталях, первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко вместе с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисом может быть причастен к выводу сотен миллионов гривен из нескольких государственных облэнерго.

В частности, опубликованы записи телефонных разговоров между объявленным в розыск экс-главой ХК Энергосети Дмитрием Крючковым, бизнес-партнером Петра Порошенко Игорем Кононенко, братьями Григорием и Игорем Суркисом, а также нардепом от Народного фронта Игорем Котвицким.

На записях фигуранты обсуждают незаконные способы получения и сохранения контроля над государственными Запорожьеоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Харьковоблэнерго.

Схема заключалась в том, что несколько полугосударственных облэнерго согласились, чтобы промпредприятия платили за уже поставленную электроэнергию не им напрямую, а частной компании ХК Энергосети, председателем правления которой был Крючков. Потому эта фирма обещала отдать деньги поставщику, однако облэнерго деньги от фирмы Крючкова потом так и не получали.

По данным НАБУ, Крючков и другие лица тем самым причинили ущерб государственным облэнерго на общую сумму более 1,4 миллиарда гривен.

При этом на трехсторонние договоры пошли такие крупные заводы, как Запорожский титано-магниевый комбинат, Днепроспецсталь и Запорожский завод ферросплавов.

В материале подчеркивается, что судя по записи разговора Крючкова с Котвицким, президент Петр Порошенко был знаком с ситуацией с хищением средств и "дал добро".

"В пятницу вечером были у П. Дал добро. Лично", - рассказал Крючков Котвицкому и добавил "И контактное лицо будет Игорь Кононенко".

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В другом разговоре Крючков сообщает Григорию Суркису, что поедет к "Игорю Витальевичу" с отчетом "за прошлый месяц", и отвезет "то, что ему положено".

"Ему 430. 430 там с хвостиком", - отметил Крючков.

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На обнародованных записях разговоров Крючкова с Кононенко, нардеп просит у своего собеседника отчеты о его деятельности, дает указания и просит отчитаться перед Дмитрием Вовком (экс-менеджером Рошена) - в то время председателем Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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"О теневом влиянии Кононенко на решения в этой отрасли в течение последних лет говорили много - но доказательства были лишь косвенные, ведь не хватало прямых подтверждений его собственной коррупционной выгоды из афер и схем в энергетике. Благодаря полученным телефонным разговорам удалось раскрыть одну из крупнейших афер в энергетике времен президентства Порошенко, а также установить ту роль, которую сыграл в ней Игорь Кононенко", - говорится в материале.

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Журналисты добавили, что опубликованные записи разговоров верифицированы с помощью западной экспертизы, проведенной Национальным центром медиа-экспертиз Университета Колорадо в Денвере.

Напомним, ранее стало известно о том, что подозрение ГПУ получили бывший собственник и экс-глава Администрации президента Борис Ложкин и бывший собственник медиа-группы UMH (Украинского медиа холдинга), заместитель главы АП Алексей Филатов, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, народный депутат и бывший вице-президент UMH Григорий Шверк, а также совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк (ICU – инвестиционная компания управляющая активами Порошенко – ред.).

Позднее заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик подтвердил выдвижение подозрений в отмывании средств против окружения Порошенко.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко озвучил подробности подозрений чиновникам по делу Курченко.

В то же время, комментируя врученные подозрения, спикер ГПУ Андрей Лысенко отметил, что прокурор Кулик, вручая "пидозры" Гонтаревой, Ложкину и другим, действовал с нарушением законодательства.