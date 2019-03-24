Окружение Порошенко подозревают в отмывании денег и контрабанде наркотиков – СМИ

Порошенко и Гладковский стали фигурантами уголовного дела за границей / Фото: коллаж 24 канала

В Братании и на Кипре суды начали рассматривать два дела, фигурантами который выступает президент Петр Порошенко и его ближайшие соратники - Олег Гладковский, Игорь Кононенко, Юлий Грингуз и Иван Зайцев.

"Руководителя компании Novans Jets Ивана Зайцева подозревают в контрабанде наркотиков, отмывании средств, мошенничестве и содействии проституции. Якобы, на элитных самолетах Challenger 300, принадлежащих Novans Jets в Британии и на Кипре, гоняли сумки с не обложенными налогами деньгами, наркотиками и возили проституток", - говорится в сюжете программы Украинские сенсации на телеканале 1+1.

Второе дело в суде посвящено персоне Порошенко, однако фигурируют в нем и его давние бизнес-партнеры – Главдковский и Кононенко.

Согласно информации журналистов, главу государства и его окружение обвиняют "уклонении от уплаты налогов и отмывании денег через основанные структуры при содействии местных украинских банков, юридических фирм на Кипре и других".

"В иске фигурирует фирма Hesute Ltd, зарегистрированная Гладковским еще в 2008 году. Оказывается, что через ряд фирм-прокладок они работали с российскими Моторинвестом (SV Motorinvest LLC) и Технопроектом (Technoproekt LTD). Также фигурируют фирмы, основанные Гладковским, Vehicles Distribution Holding, Camarin Limited и Autoretail Holding Ltd. Кроме того, кипрская фирма Петра Порошенко через британскую компанию Springdelete и кипрскую Chartomena работает с российским Крохмалпродуктом", - сказано в материале Украинских сенсаций.

Напомним, ранее ресурс Ukrainianpapers опубликовал документы официального обращения в правоохранительные органы Кипра относительно расследования дела об уклонении от уплаты налогов фирмами, связанными с Петром Порошенко, Олегом Гладковским и Игорем Кононенко.

В штабе Порошенко заявили, что сообщения о якобы уголовных делах в США, в которых фигурирует президент и люди из его окружения, являются классической предвыборной чернухой.