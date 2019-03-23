"Предвыборная чернуха": у Порошенко огрызнулись на статью о расследовании коррупции президента

В штабе Петра Порошенко ответили на сообщение СМИ / Reuters

Сообщения о якобы уголовных делах в США, в которых фигурирует президент Петр Порошенко и люди из его окружения являются "классической предвыборной "чернухой".

Таким образом в штабе Порошенко отреагировали на материал Зеркала недели о том, что в Соединенных Штатах открыты уголовные дела, в ходе которых расследуются факты различных злоупотреблений, совершенных людьми из команды президента.

"Сообщение издания Зеркало недели о якобы уголовных делах против "окружения Порошенко", открытых в США, является классической предвыборной "чернухой". Жаль, что эта грязь льется из окружения кандидата в президенты, который пытается приватизировать прилагательное "честный". При оценке упомянутой "сенсации" следует принимать во внимание, что до выборов осталось 8 дней. В это время ... искривляется все, даже зеркала. Тем более когда речь идет о семейном издании кандидата в президенты", - цитирует Украинская правда заявление представителей штаба Порошенко.

Напомним, ранее ресурс Ukrainianpapers опубликовал документы официального обращения в правоохранительные органы Кипра относительно расследования дела об уклонении от уплаты налогов фирмами, связанными с Петром Порошенко, Олегом Гладковским и Игорем Кононенко.