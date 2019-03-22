В ЕС открыли кейсы по отмыванию средств Порошенко – журналист

22 марта 2019, 21:06

Через компании были выведены средства в кипрские офшоры в 2014-ом году.

Петр Порошенко на заседании
Петр Порошенко / Reuters

Ресурс Ukrainianpapers опубликовал документы официального обращения в правоохранительные органы Кипра относительно расследования дела об уклонении от уплаты налогов фирмами, связанными с Петром Порошенко, Олегом Гладковским и Игорем Кононенко.

Отмечается, что через эти компании были выведены средства в кипрские офшоры в 2014-ом году.

Главными обвинениями против Порошенко, Гладковского и Кононенко является уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и сокрытие структуры собственности бизнеса.

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  • На Кипре начали расследование отмывания денег ukrainianpapers.com
  • На Кипре начали расследование отмывания денег ukrainianpapers.com
  • На Кипре начали расследование отмывания денег ukrainianpapers.com
  • На Кипре начали расследование отмывания денег ukrainianpapers.com
  • На Кипре начали расследование отмывания денег ukrainianpapers.com
  • На Кипре начали расследование отмывания денег ukrainianpapers.com

Кипрский суд, Британское агентство по мошенничеству в особо крупных размерах (SFO) и организация Евросоюза по борьбе с мошенничеством (OLAF) открыли кейсы по отмыванию средств Порошенко, Свинарчуком (Гладковским) и Кононенко", - написал журналист Александр Дубинский в Facebook, комментируя опубликованные документы.

Как известно, президент Петр Порошенко подписал решение СНБО о реформировании оборонно-промышленного комплекса, которое, в частности, предусматривает аудит Укроборонпрома.

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Напомним, журналисты проекта Наші гроші опубликовали результаты своего расследования о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы было замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО. Позднее Порошенко заявил о том, что по факту хищений в Укроборонпроме было открыто около десятка уголовных дел.

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Петр Порошенко Кипр офшоры Александр Дубинский
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