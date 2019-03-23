"Киев разочаровал": в США расследуют дела против команды Порошенко – СМИ

23 марта 2019, 13:58

США заинтересовались выводом и отмыванием денег окружением Петра Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

В Соединенных Штатах открыты уголовные дела, в ходе которых расследуются факты различных злоупотреблений, совершенных людьми из команды президента Петра Порошенко.

Как пишет zn.ua, в первую очередь, речь о выводе и отмывании денег, причем некоторые фигуранты этих дел уже подписали соглашения о сотрудничестве со следствием и дают показания.

"Жертвоприношение Сытника Трампу рассматривается Банковой как deal, в результате которого американский президент запретит американской системе "догонять" Порошенко и Ко. Дело не в том, что Штаты не любят Порошенко, — до недавних скандалов они мирились с ним и даже (скрепя сердце и брезгливо морщась) были готовы принять его второй президентский срок. Для них это был все же более приемлемый вариант, нежели президентство Тимошенко. И дело не в том, что у Штатов есть свой фаворит на украинских выборах, — такового, на самом деле, нет. Дело в том, что Украина снова сильно утомила, а Киев глубоко разочаровал", - говорится в материале.

Издание также подчеркивает, что США хотят добиться полной перезагрузки власти в Украине.

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"Но сильно сомневаются в возможности такого варианта. Поэтому один из основных месседжей всех регулярно прибывающих в Киев из-за океана визитеров, главным образом адресован командам Порошенко и Тимошенко — "Никаких фальсификаций!", - добавляет автор материала.

Напомним, ранее ресурс Ukrainianpapers опубликовал документы официального обращения в правоохранительные органы Кипра относительно расследования дела об уклонении от уплаты налогов фирмами, связанными с Петром Порошенко, Олегом Гладковским и Игорем Кононенко.

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США коррупция Петр Порошенко
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