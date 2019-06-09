Журналист рассказал, почему паспортная афера Кремля на Донбассе обречена на провал

Российские паспорта / РБК

Российская Федерация оказалась полностью не готова к быстрой выдаче "двуглавых" паспортов жителям временно оккупированных районов Донбасса.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал известный украинский журналист/блогер Денис Казанский.Он считает, что при нынешней скорости работы на оформление паспортов для всех людей, проживающих на временно захваченных боевиками территориях, россиянам понадобится около 28 лет. За минувший месяц всего они успели обработать около 6,5 тысячи заявок на российские паспорта.

"На самом деле получить их хотело намного больше людей, но больше просто не смогли обработать. Не трудно подсчитать, что при официальном населении "ДНР" в 2,2 млн для всеобщей паспортизации при таких темпах понадобится около 28 лет. Спасибо, Россия!" – написал Казанский.

Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин подписал указы, которые предусматривают упрощение получения российского гражданства всем проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР", а также жителям аннексированного Крыма.

Позднее, в июне, в Верховной Раде предложили конфисковывать имущество у тех жителей Донбасса, которые получат такие паспорта.

