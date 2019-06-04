Конфисковать имущество: в Раде придумали наказание для жителей Донбасса с паспортами РФ

В парламент внесен закон о наказании за получение паспорта РФ / УНИАН

Народный депутат Украины Олег Мусий внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, согласно которому получившие российские паспорта жители Донбасса должны быть лишены имущества.

Как сообщается на официальном сайте парламента, возможность конфискации имущества допускается для лиц, которые добровольно получили гражданство РФ.

В документе уточняется, что нормы будут применены лишь к тем гражданам, которые проживают на оккупированной Россией части Донецкой и Луганской области.

Полный текст законопроекта и пояснительная записка к нему пока не обнародованы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указы, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР", и жителям аннексированного Крыма.

Ранее стало известно, как в ЕС заблокируют паспорта РФ для жителей ОРДЛО.

Такжне ранее в ДНР боевики сформировали специальный отдел для работы с документами, который будет раздавать российские паспорта.