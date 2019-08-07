Самолет из Львова не долетел до Анталии: первые подробности, фото

На границе с Румынией самолет повернул в сторону Одессы и вынужденно сел в аэропорту.
7 августа, в среду, самолет Boeing 737 авиакомпании Bravo Airways, выполнявший рейс из Львова в турецкую Анталию, экстренно приземлился в аэропорту Одессы, где ранее из-за сообщения о бомбе сел самолет Киев-Египет.
По информации, в 14.30 лайнер вылетел из Львовского аэропорта, долетел до авиапространства Румынии, а затем вернулся в Одессу.
По каким причинам самолет решил сесть в ближайшем аэропорту, авиакомпания не сообщала, передают Факты.
По информации Думской, на борту возникла техническая неисправность. Тревога по аэропорту в Одессе не объявлялась, пассажиров сняли с самолета, и они находятся на территории аэропорта.
В настоящее время технические службы проводят осмотр самолета и устраняют неисправности.
Напомним, ранее сообщалось, самолет Минск-Киев с людьми на борту вынесло в поле. После этого аэропорт Киев приостановил работу, начали отменять рейсы.
Читайте такжеУкраинский самолет атаковали в Ливии: первые подробности"Минск-Киев. Самолет Belavia в Жулянах вылетел со взлетно-посадочной полосы в поле (насколько понимаю, полосы тут достаточно разбиты). Пилот успел затормозить чтобы не въехать в ограждения. Но фонари на поле все-таки немного помяли", — рассказала о случившемся пассажирка самолета Kasia Syramalot на своей странице в Instagram.
На борту лайнера находилось 139 человек.