Самолет из Львова не долетел до Анталии: первые подробности, фото

Самолет из Львова экстренно сел в Одессе / Думская

7 августа, в среду, самолет Boeing 737 авиакомпании Bravo Airways, выполнявший рейс из Львова в турецкую Анталию, экстренно приземлился в аэропорту Одессы, где ранее из-за сообщения о бомбе сел самолет Киев-Египет.

По информации, в 14.30 лайнер вылетел из Львовского аэропорта, долетел до авиапространства Румынии, а затем вернулся в Одессу.

По каким причинам самолет решил сесть в ближайшем аэропорту, авиакомпания не сообщала, передают Факты.

По информации Думской, на борту возникла техническая неисправность. Тревога по аэропорту в Одессе не объявлялась, пассажиров сняли с самолета, и они находятся на территории аэропорта.

В настоящее время технические службы проводят осмотр самолета и устраняют неисправности.

Напомним, ранее сообщалось, самолет Минск-Киев с людьми на борту вынесло в поле. После этого аэропорт Киев приостановил работу, начали отменять рейсы.

Читайте такжеУкраинский самолет атаковали в Ливии: первые подробности"Минск-Киев. Самолет Belavia в Жулянах вылетел со взлетно-посадочной полосы в поле (насколько понимаю, полосы тут достаточно разбиты). Пилот успел затормозить чтобы не въехать в ограждения. Но фонари на поле все-таки немного помяли", — рассказала о случившемся пассажирка самолета Kasia Syramalot на своей странице в Instagram.

На борту лайнера находилось 139 человек.