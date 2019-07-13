"Е*ать колотить, ползет на брюхе": самолет Минск-Киев с людьми на борту вынесло в поле - видео

13 июля 2019, 14:56

При посадке Boeing 737−300 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы приблизительно на 100 метров

  • 139 человек чудом остались живы после ЧП в аэропорту Киев facebook.com/sirota.don
  • 139 человек чудом остались живы после ЧП в аэропорту Киев facebook.com/sirota.don
  • 139 человек чудом остались живы после ЧП в аэропорту Киев facebook.com/sirota.don
  • 139 человек чудом остались живы после ЧП в аэропорту Киев instagram.com/palasatka
  • 139 человек чудом остались живы после ЧП в аэропорту Киев instagram.com/palasatka
  • 139 человек чудом остались живы после ЧП в аэропорту Киев facebook.comАндрей Воронов

В ночь на 13 июля, субботу, в аэропорту Киев имени Игоря Сикорского (Жуляны) произошло ЧП с пассажирским лайнером белорусской авиакомпании Belavia.

По информации, самолет Минск-Киев выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в поле. После этого аэропорт Киев приостановил работу, начали отменять рейсы.

"Минск-Киев. Самолет Belavia в Жулянах вылетел со взлетно-посадочной полосы в поле (насколько понимаю, полосы тут достаточно разбиты). Пилот успел затормозить чтобы не въехать в ограждения. Но фонари на поле все-таки немного помяли", — рассказала о случившемся пассажирка самолета Kasia Syramalot на своей странице в Instagram.

Кроме того, стало известно, что рейс B2847 из Минска должен был приземлиться в Киеве в 23.40, в пятницу, 12 июля. Но при посадке Boeing 737−300 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы приблизительно на 100 метров.

На борту лайнера находилось 139 человек.

Читайте также"Думала, муж шутит": в Борисполе автобус с пассажирами не доехал к самолетуВидео ЧП в социальной сети Facebook опубликовал пользователь Александр Сирота, который летел этим рейсом.

"Сегодня испытал на себе, как оно оказаться внутри самолета, который слетает с полосы, ломает шасси и ползет на брюхе, цепляя двигателем кочки. Ощущение неприятное! Было страшно! И перепуганные пассажиры, и легкая паника у людей", - написал он.

Добавим, что пассажир самолета Александр Сирота подчеркнул, что службы аэропорта быстро среагировали на чрезвычайное происшествие.

Люди в комментариях к видео ругаются, поздравляют автора видео с тем, что он живой, ведь, по сути, у него, как и у других 139 человек, которые находились во время ЧП на лайнере, второй день рождения.

Напомним, ранее в России случилось смертельное ЧП с пассажирским самолетом.

Также ранее в Москве пассажирский Боинг вынужденно вернулся в аэропорт.

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аэропорт Жуляны чрезвычайное происшествие новости Украины
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