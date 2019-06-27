"Неудачная посадка": в России случилось смертельное ЧП с пассажирским самолетом

В Бурятии потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24, есть жертвы / @ilax202

В поселке городского типа Нижнеангарск — административный центр Северо-Байкальского района республики Бурятия (входит в состав Российской Федерации) совершил аварийную посадку пассажирский самолет авиакомпании Ангара Ан-24, погибли двое пилотолов, ранены семь человек.

Самолет в четверг утром, 27 июня, вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ, после взлета у борта отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться в аэропорт, и случилось смертельное чрезвычайное происшествие, сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексея Цыденова Алексей Фишев, пишет ТАСС.

По предварительным данным, Ан-24 при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся. На месте происшествия работали пожарные.

"…погибли двое пилотов, пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения", — отметил спикер.

Напомним, вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва — Мурманск.

На борту самолета находились 73 пассажира и 5 членов экипажа, в результате катастрофы погиб 41 человек. СМИ писали, что главная версия причины катастрофы — ошибочные действия пилотов.