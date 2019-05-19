Вывалились кислородные маски: самолет Yanair совершил аварийную посадку во Львове

У самолета произошла разгерметизация салона / Фото: facebook.com/LvivAirport/

Пассажирский самолет из Турции Boeing 737-400 18 мая осуществил аварийную посадку в аэропорту им. Данила Галицкого во Львове.

"На рейсе Анталия – Львов во время захода на посадку в аэропорт Львова, сработала система подачи кислорода в салон", - сообщил туроператор Join UP.

Пассажиры не пострадали, они все находятся в безопасности. Эксперты устанавливают причины неполадок. Расследование проводят государственные органы.

Отмечается, что по неизвестной причине во время захода на посадку в салоне выпали кислородные маски из-за подозрения на разгерметизацию салона.

Из-за досадного инцидента аэропорт был вынужден внести корректировку в расписание и следующие рейс были задержаны.

Напомним, в сети опубликовали видео, на котором пассажирка рейса Барселона-Киев (по всей вероятности, украинка) 17 мая устроила матерный дебош на борту.