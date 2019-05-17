Это уже не шутки: из-за сообщения о бомбе в Одессе сел самолет Киев-Египет

Минирование / УНИАН

17 мая в Одесском аэропорту совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, летевший из Борисполя в египетский Шарм-эш-Шейх.

Аноним сообщил о взрывном устройстве, якобы находившимся на борту самолета. Сообщение поступило сразу после вылета из Киева, примерно в 3:30, пишет Думская.

Примерно в 4:00 авиалайнер приземлился в Одессе, где простоял больше шести часов и подвергся тщательной проверке.

Никаких бомб взрывотехники не нашли, и в 10:20 самолет снова взлетел и отправился в Египет.

Напомним, ранее около полутора тысяч человек были эвакуированы в центре столицы Украины - после того, как в полицию поступили сообщения о минировании Майдана Независимости, а также близлежащего торгового центра.