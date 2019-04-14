В центре Киева "заминировали" гостиницы и ТЦ: подробности

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Около полутора тысяч человек были эвакуированы в центре столицы Украины - после того, как в полицию поступили сообщения о минировании Майдана Независимости, а также близлежащего торгового центра.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале ГУ Нацполиции по Киеву.

"Сначала в полицию поступило сообщение о минировании торгового центра, а через час — площади Независимости", — говорится в тексте.

Согласно информации, имеющийся в распоряжении агентства Интерфакс-Украина, через час к правоохранителям поступило еще несколько сообщений о минировании в центре Киева - в гостиницах на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, а также в международном центре современного искусства и торговом центре на улице Бассейная.

Напомним, ранее в Киеве экстренно эвакуировали все супермаркеты Сильпо из-за минирования.