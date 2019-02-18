В Киеве закрывали метро для пассажиров: полиция проверяла сообщение о минировании

Взрывоопасных предметов, в результате проверки не обнаружено.
Станции киевского метрополитена "Майдан Независимости", "Крещатик", "Льва Толстого" и "Палац Спорту" закрывали для пассажиров. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.
"Пересадка между станциями также перекрыта. Причина – анонимное сообщение о минировании. Правоохранители проводят проверку", - идет речь в сообщении.
По состоянию на 12:33 метрополитен сообщил, что станции проверены и работают в обычном режиме.
"Взрывоопасных предметов не обнаружено", – говорится на странице метрополитена в Twitter.
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