Пьяный мужчина "заминировал" Верховную Раду и сообщил копам о своем местонахождении

По результатам проверки взрывчатки в здании парламента обнаружено не было

Киевлянин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил скрасить серость будней - он позвонил в полицию и заявил, что помещение Верховной Рады Украины заминировано.

Сообщив в Святошинский райотдел полиции о "минировании" ВР, мужчина добавил, что сам он находится на бульваре Кольцова, рассказали в столичной полиции, передает УНИАН.

"Прибыв на вызов, следственно-оперативная группа обнаружила в квартире мужчину, 1961 года рождения, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить полицейским свой поступок правонарушитель не смог", - говорится в сообщении.

После проверки здания парламента было установлено, что взрывчатки в здании нет.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее полиция начала расследование по факту ложного сообщения о минировании Криворожского городского совета в воскресенье, 1 июля.