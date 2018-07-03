Телефонные хулиганы "заминировали" штаб-квартиру "Киевстара"

Основной офис мобильного оператора "Киевстар" в столице эвакуировали из-за полученного от неизвестного телефонного сообщения о заминировании комплекса.

Как передает УНИАН, штаб-квартира "Киевстар" расположена по улице Дегтяревская, 53А возле станции метро "Берестейская". Правоохранителям пришлось эвакуировать все четыре офисе комплекса мобильного оператора.

По предварительным данным, взрывоопасных предметов в комплексе не обнаружено.

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