В Киеве экстренно эвакуируют все супермаркеты Сильпо из-за минирования

Из супермаркетов срочно эвакуировали покупателей / Фото: Facebook/Сильпо

В Киеве эвакуируют все супермаркеты Сильпо в связи с сообщением анонима о минировании.

"Письмо с сообщением о заминировании супермаркета поступило в колл-центр СБУ", - сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Сообщается, что информация о взрывчатке в магазинах поступила в Службу безопасности Украины. Однако в связи с тем, что аноним не указал, по какому адресу заложена взрывчатка, полицейские будут проверять все магазины сети.

Также отмечается, что для максимально оперативной отработки супермаркетов создано несколько групп правоохранителей, в которые вошли взрывотехники и кинологи.

О том, что речь идет именно о супермаркетах Сильпо, сообщает Громадське.

Напомним, в городе Бровары, что на Киевщине в супермаркете клиентам продали рыбу с глистами.