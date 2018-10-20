Во Львове из-за сообщения о минировании вокзала эвакуировали 800 человек

На вокзал выехали эксперты-взрывотехники и оперативно-следственная группа.
Порядка 800 посетителей железнодорожного вокзала во Львове эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.
"Были эвакуированы около 800 человек персонала и пассажиров. Правоохранители тщательно обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказано в сообщении.
На вокзал выехали эксперты-взрывотехники и оперативно-следственная группа.
Ранее Министерство обороны Украины совместно с благотворительной организацией HALO Trust подготовили карту заминированных территорий на Донбассе.