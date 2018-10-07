Минобороны Украины опубликовало карту заминированных территорий Донбасса

Отмечается, что Украина - одно из наиболее загрязненных минами государств в мире.
Министерство обороны Украины совместно с благотворительной организацией HALO Trust подготовили карту заминированных территорий на востоке страны.
Об этом сообщается на сайте украинского оборонного ведомства.
"В настоящее время Украина является одним из наиболее загрязненных минами и взрывоопасными пережитками войны государств в мире. С началом агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей имели место неоднократные случаи подрыва военнослужащих и гражданского населения на взрывоопасных предметах", - сказано в сообщении.
Отмечается, что цель создания карты - "снижения угрозы несчастных случаев от несанкционированного обращения со взрывоопасными предметами".
Рассмотреть карту детальнее можно по ссылке.
HALO Trust - британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц.
Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) опубликовало карту зоны поражения ЗРК С-400, которые Россия развернула в аннексированном Крыму возле Севастополя, Феодосии и Евпатории.