Минобороны Украины опубликовало карту заминированных территорий Донбасса

Донбасс, Верхнеторецкое

Министерство обороны Украины совместно с благотворительной организацией HALO Trust подготовили карту заминированных территорий на востоке страны.

Об этом сообщается на сайте украинского оборонного ведомства.

"В настоящее время Украина является одним из наиболее загрязненных минами и взрывоопасными пережитками войны государств в мире. С началом агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей имели место неоднократные случаи подрыва военнослужащих и гражданского населения на взрывоопасных предметах", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что цель создания карты - "снижения угрозы несчастных случаев от несанкционированного обращения со взрывоопасными предметами".

Рассмотреть карту детальнее можно по ссылке.

HALO Trust - британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц.

Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) опубликовало карту зоны поражения ЗРК С-400, которые Россия развернула в аннексированном Крыму возле Севастополя, Феодосии и Евпатории.