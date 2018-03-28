"Плохие поставщики". На Киевщине в супермаркете продали рыбу с глистами

В городе Бровары, что на Киевщине в супермаркете клиентам продали рыбу с глистами.

Соответствующее сообщение в среду, 28 марта, опубликовала покупательница Лидия Сычева в соцсети Facebook.

"Сегодня купили рыбку в "Сильпо", и, к большому нашему сожалению, обнаружили там глисты, что на фото хорошо видно. Что еще печальнее, они были в двух рыбинах. К сожалению, это не первый раз, также они нам попадались в обычной слабосоленой селедке, но мы не фотографировали, так как надеялись на единичный случай", - написала она.

Сычева предположила, что товар в супермаркет привезли "плохие поставщики".

"К магазину одна претензия... Поставщик у них плохой (мягко говоря). Честно, я не особо компетентна, но разве магазин не должен отправлять на анализы свой товар? И сертификаты значит тоже недостоверные. Честно, это очень противное зрелище", − подытожила Сычева.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США смышленая девочка-скаут продала сотни пачек печенья у магазина, торгующего марихуаной.