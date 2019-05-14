Опасный рейс: в Москве пассажирский Боинг вынужденно вернулся в аэропорт

аэропорт Внуково / фото: kdomiky.ru

Самолет российской авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Милан, во вторник, 14 мая, вернулся в аэропорт Внуково из-за проблем со стойкой шасси, сообщает "Интерфакс".

По и нформации, инцидент произошел с лайнером Boeing 737, перевозившим 109 пассажиров. Отмечается, что после вылета у самолета не убралась стойка шасси, и командир воздушного судна запросил экстренную посадку. Никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщается вTelegram-канале "Говорит Москва", перед приземлением командир воздушного судна вырабатывал топливо над аэропортом.

В Utair подтвердили информацию об инциденте.

Напомним, После ужасной трагедии в московском аэропорту Шереметьево авиакомпания Аэрофлот за три дня отменила по неизвестным причинам более 30 рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100.