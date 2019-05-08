"Покури и успокойся!": российская телеведущая вляпалась в скандал с катастрофой в "Шереметьево"

8 мая 2019, 12:40

Бывшая звезда проекта "Дом-2" не сдержала эмоций и высказала свое мнение о катастрофе в "Шереметьево".

Алена Водонаева
Алена Водонаева / Instagram

Российская телеведущая и блогер, бывшая звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева вляпалась в громкий скандал с катастрофой в аэропорту "Шереметьево".

Водонаева разместила на своей странице на своей странице в Instagram Водонаева заявила, что лайнеры Sukhoi Superjet непригодны для полетов и их нужно исключить из эксплуатации.

"Сегодня утром вызывала скорую. Настолько плохо, что не передать словами. Тяжело далась эта ситуация. Коэффициент доверия к Аэрофлоту теперь "полетел" ещё и после того, как авиакомпания купила хвалебные комментарии ( это было отвратительно неуместно в данной ситуации. Танцы на костях. Зайдите, почитайте эти дифирамбы про лучшую авиакомпанию ) , чистила все неугодные вопросы и блокировала возмущающихся. Так они себя этим зарыли... Сухой Суперджет 100 объективно слабая и плохая модель самолета. И я буду летать этим бортом, только если руководитель Аэрофлота будет летать на нем. Если Путин будет летать на нем. Но они не летают. И не будут. И вы не летайте. Информация о Сухом и статистика поломок находиться в открытом доступе. Почитайте ", — высказалась телеведущая.

Также Водонаева добавила, что она плохо себя чувствует в последние несколько дней в связи со случившимся в аэропорту Шереметьево, и лежит под капельницей.

"В полнейшем опустошении, под капельницей, лежу изучаю все про другие авиакомпании. В данный момент про S7 отзывы читаю. Как вам "Сибирь"? Кто летает их самолётами? И ещё вопрос - чем вы летаете в Америку? Аэрофлотом или американскими авиалиниями? Не знаю теперь на что билеты покупать. / Данное видео - полет в Сочи на весенние каникулы Бо месяц назад", — резюмировала Водонаева.

Данный пост за 14 часов прочитали почти полмиллиона людей. Многие набросились на телеведущую с критикой, некоторые поддержали ее.

"Сухой суперджет, не профессиональный пилот, который не умел управлять самолётом без автопилота... АЭРОПОРТ, который не встретил самолёт кучей пожарных машин... Полная безответственность властьимущих", - ответила ulyana__007/

"Согласна с Вами! Когда недавно упал Боинг, там сразу назвали конкретный брак и болячку данной модели, а здесь самолет исправный, но вопрос в правильном решении пилотов...А комментов столько! И Аэрофлот обосрали и самолеты говно", - написала evgeniablinovskih.

"У меня был приступ панической атаки очередной . Тоже не могу просто сделать вид, что никто не погиб . И ничего не произошло", - добавила lakomayaliz.

Некоторые неравнодушные раскритиковали Водонаеву за подобное высказывание.

"Касяк забей, покури и успокойся .. капельница ну ну .. уже наркоманки обсуждают безопасность", - пишет annyshka.balbysheva.

"Это на правах кампании анти-пиара или че? А боинги падают, вы что же не советуете на них не летать?? Присем проплаченные мнения так смешны ведь по сути суперджет даже не виноват, там другой фактор совершенно", - прокомментировал пост kolesnikovvvvv.

Напомним, вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва — Мурманск. 

На борту самолета находились 73 пассажира и 5 членов экипажа, в результате катастрофы погиб 41 человек. СМИ писали, что главная версия причины катастрофы — ошибочные действия пилотов.

Также были обнародованы переговоры командира самолета SSJ-100 с диспетчером

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авиакатастрофа Шереметьево Алена Водонаева
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