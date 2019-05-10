Катастрофа в Шереметьево: в России отменили более 30 рейсов на скандальный Сухой Суперджет-100

Sukhoi Superjet, Сухой Суперджет / planespotters.net

После ужасной трагедии в московском аэропорту Шереметьево авиакомпания Аэрофлот за три дня отменила по неизвестным причинам более 30 рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, сообщил Интерфакс в пятницу, 10 мая.

Общее количество отмененных рейсов: 8 мая - 5, 9 мая - 12, а 10 мая - 14.

Отметим, что 10 мая отменены рейсы с перевозкой туда-обратно в Уфу, Ижевск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Магнитогорск, Архангельск, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород, Белгород, Казань, Волгоград, Пермь и Вильнюс.

В Аэрофлоте ситуацию пока не комментировали.

Напомним, вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва — Мурманск.

На борту самолета находились 73 пассажира и 5 членов экипажа, в результате катастрофы погиб 41 человек. СМИ писали, что главная версия причины катастрофы — ошибочные действия пилотов.

Также были обнародованы переговоры командира самолета SSJ-100 с диспетчером