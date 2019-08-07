Под Киевом сгорела птицефабрика – фото, видео

В среду, 7 августа, в Васильковском районе Киева произошел масштабный пожар. Сгорел ангар птицефабрики Ясенсвит в селе Крушинка.

Отметим, пожар был такой силы, что черный дым был виден даже в Киеве и в соседних поселках.

По информации, пожар начался около 19:50.

Площадь пожара составила около 2500 квадратных метров. По предварительным данным, ангар был пустой.

Также стало известно, что на месте работали 30 спасателей и семь единиц техники.

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В 21:33 пожар был ликвидирован, передает Информатор. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 4 июня в Василькове Киевской области также воспламенилась птицефабрика Ясенсвит. Тогда загорелась кровля одного из зданий. Пожар начался в 11:30. Огонь к 13:00 охватил цех на площади 15 тыс. кв.м. Огонь локализовали к 14:00. Официальной информации о том, что именно сгорело, не было.