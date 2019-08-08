Зеленский в Турции напророчил рост экономики Украины: детали

Владимир Зеленский / Офис президента

Украинский президент Владимир Зеленский ожидает, что уже в ближайшее время экономика Украины вырастет на уровне 5-7% ВВП.

С таким заявлением он в четверг, 8 августа, выступил в Анкаре во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"В последующие годы Украина будет стремительно расти - до 5-7% (ВВП) в год. Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, что позволит сделать Украину "магнитом" для иностранных инвесторов", − заявил Зеленский и пригласил турецких бизнесменов инвестировать в Украину.

Напомним, ранее Владимир Зеленский во время визита в Турцию сделал громкое заявление о возвращении Крыма. Позднее президенты Украины и Турции приняли решение о зоне свободной торговли. Далее, Эрдоган публично высказал свое мнение на тему того, чей Крым.