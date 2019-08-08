На Львовщине нацгвардеец сбил насмерть пешехода

Пешеход скончался в больнице от полученных травм / dbr.gov.ua

Во Львовской области 7 августа командир патрульной роты одной из военных частей Нацгвардии сбил пешехода на участке автодороги Львов-Пустомыты-Меденичи.

На место ДТП прибыли медики, увезли пострадавшего больницу, но он скончался в медучреждении от полученных травм, сообщили в Государственном бюро расследований.

В ГБР начали расследование, нацгвардейцу квалифицируют нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее в Одессе скончался нацгвардеец, который выстрелил себе в голову прямо в здании суда.