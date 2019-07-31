В Одессе скончался нацгвардеец, который выстрелил себе в голову прямо в здании суда

20-летний парень умер в больнице.
20-летний военный, который утром 29 июля в Киевском райсуде Одессы выстрелил себе в голову, скончался в больнице.
Уроженец Тернополя, который служил в 34-м отдельном конвойном батальоне Нацгвардии Украины, ночью умер в реанимации одесской городской больницы №10 (Малиновский район Одессы), передает Униан.
"Вынуждены сообщить прискорбную новость - военнослужащий скончался сегодня ночью", - сообщили в объединении.
По словам пресс-офицера объединения Владимира Белова, все материальные траты, связанные транспортировкой тела и захоронение погибшего, обеспечит Национальная гвардия Украины.
Он также отметил, что каких-либо новых фактов в ходе служебного расследования ЧП пока не выявлено.
Как предварительную версию случившегося рассматривали неосторожное обращение с оружием. Позже издание Думская со ссылкой на источники сообщило, что нацгвардеец пытался покончить с собой – у него обнаружили предсмертную записку.
Ранее в воинской части на Львовщине солдат застрелил солдата.