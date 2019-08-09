СМИ узнали, какую высокую должность в команде Зеленского предлагали Авакову

Арсен Аваков / УНИАН

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков имеет все шансы стать вице-премьером в новом составе Кабмине − если откажется от амбиций.

Соответствующую информацию обнародовал портал Апостроф со ссылкой на собственный источник из окружения чиновника.

"Ему предлагали кресло вице-премьер-министра с контролем над "силовиками". Взамен Аваков потребовал поставить на пост главы МВД своего человека. В итоге ни о чем не договорились", − заявил он.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков в весьма резкой форме отреагировал на заявление бывшего президента Петра Порошенко − по поводу того, что полицейские работали против него на выборах. "Лжет – как дышит, но по беспределу его кончать нельзя", − написал министр.