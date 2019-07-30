Аваков припечатал Порошенко: "Лжет – как дышит, но по беспределу его кончать нельзя"

Арсен Аваков и Петр Порошенко / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков резко отреагировал на заявление экс-президента Петра Порошенко о том, что полиция работала против него на выборах.

"В интервью УП Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом не работали на него, а работали на честные выборы, на Украину! Увы, для Порошенко лгать – как дышать, и поэтому он проигрывает", - написал Аваков в своем Facebook.

По мнению главы МВД, Порошенко, "методично душил робкие ростки надежд в 2014".

"Большинство позитивного в эти годы происходило не благодаря ему, а вопреки.. Можно только представить себе, чего бы можно было достичь стране, не сконцентрируйся он в борьбе за власть и деньги. Мне его не жаль. Жаль страну", - подчеркнул Аваков.

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"Хоть и по беспределу его "кончать" неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым – важно. А вот то, за что заслужил отвечать, – пусть отвечает. Не жаль", - отметил Аваков.

Он также добавил: И у нас у всех, и скептиков и умников, и романтиков и опытных – нет иного выхода, как желать успеха Зе!!. И помогать ему! От простого человека до олигарха. Это прямые жизненные интересы каждого из нас".

Напомним, ранее Порошенко рассказал, как в ГБР "сливают" данные по уголовным делам.