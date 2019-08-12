Хмельницкая резня: радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики - видео

Вырежем / скриншот из видео

В городе Хмельницкий группа националистов изрезали мужчине рубашку из-за российской символики.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале "Феникс Хмельницкий". В ролике видно, как группа националистов подошла к посетителю кафе. Они начали задавать ему вопросы по поводу рубашки с надписью "ОМОН", а также нашивками − российский флаг/герб, советские серп и молот.

Мужчина ответил, что купил рубашку во время турпоездки в Испании и якобы не обращал внимание на эмблемы. В ответ на это один националист достал нож и срезал нашивки ножом, после этого пообещав купить мужчину на замену футболку в цветах украинского флага.

Напомним, ранее в Черновцах радикалы подрались с полицией на акции против гомофобии. До этого неизвестные в балаклавах избили радикалов в Днепре.



