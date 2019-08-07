"Отпи*дили зигующих активистов": неизвестные в балаклавах избили радикалов в Днепре

7 августа, в среду, в Днепре у зала Национальной лотереи на перекрестке проспектов Пушкина и Александра Поля произошла массовая драка.

По предварительной информации, активисты общественной организации Рух Вільна Доля проводили рейд по игровым залам. В частности, ребята зашли в Национальную лотерею, и вызвали на место следственно-оперативную группу, чтобы зафиксировать факт наличия игровых автоматов.

По словам очевидцев, первые несколько минут все было тихо и мирно: часть активистов стояли на улице, часть — зашли внутрь, сели и ждали опергруппу.

Но внезапно к заведению подкатил автомобиль, из которого вышли несколько человек. На лицах — балаклавы.

Группа людей набросилась на тех, кто стоял у входа в Национальную лотерею, после чего переключились на тех, кто находился внутри.

Предварительно, прежде чем войти, нападавшие бросили свето-шумовую гранату, что привело к полной дезориентации присутствующих в зале. Дальше — начали избивать стульями и всем тем, что попадалось под руку.

Читайте также"Им пох, кого п*здить": в сети показали, как "озверевшие из-за падения заработков" крымчане избили туристовСо слов некоторых из активистов, даже когда некоторые из их товарищей неподвижно лежали, неизвестные в балаклавах продолжали бить их. После — уехали прочь, передает Информатор.

Спустя некоторое время на место подъехали несколько бригад скорой помощи и реанимобиль. Известно как минимум о восьми пострадавших, хотя по факту, со слов очевидцев, их было больше.

Вход в Национальную лотерею оградили лентой. Сейчас там работают следователи и сотрудники розыска, которые разбираются во всех деталям произошедшего. Нападавших активно ищут.

Отметим, в комментариях под видео люди пишут, что этом менты крышуют.

"Мусорський бізнесок, суки", - написал Сергей.

"Это заведение "закрывали" раз двадцать два года назад туда вламывался какой то ментовский спецназ . а тут пришли сопливые активисты и получили люлей", - высказался некто Irman.

"Опять зигующих активистов и сволонтеров отпиздили... Доколе?!", - добавил некто под ником Мой повелитель.

Напомним, ранее в Днепре десантника подрезали из-за спора о Дне ВДВ. Конфликт начался с того, что двое мужчин начали выяснять отношения с парнем из-за бывшего праздника ВДВ, дату которого в Украине перенесли на 21 ноября.