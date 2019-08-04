Избили и перерезали горло: в Днепре десантника подрезали из-за спора о Дне ВДВ

В Днепре ударили ножом ВДВ-шника / informator.ua

В пятницу, 2 августа, в Днепре мужчина получил ранение во время конфликта из-за Дня ВДВ.

Как сообщает Информатор, конфликт начался с того, что двое мужчин начали выяснять отношения с парнем из-за бывшего праздника ВДВ, дату которого в Украине перенесли на 21 ноября.

Компания очень громко выражалась на весь двор, позже брань переросла в драку — и во время стычки парню порезали горло. Когда он упал на землю, его продолжили бить ногами и спустя минуту скрылись.

Свидетели потасовки вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали, он потерял много крови. Правоохранительные органы разыскивают нападавших. Все детали и обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Черновцах произошла массовая драка, в результате четверо получили ранения, один из них погиб.