Поезд в огне: состав Херсон - Киев загорелся по пути в Николаеве - фото, видео

Загоревшийся поезд Киев - Херсон / НикВести

В Николаеве скоростной поезд 766 О Интерсити сообщением Херсон - Киев, который загорелся прямо на рельсах.

Соответствующее сообщение опубликовал портал НикВести со ссылкой на очевидца.

По его словам, поезд прибыл на ж/д вокзал Николаева с получасовым опозданием.

В комментарии журналистам сотрудники справочного бюро станции отметили, что локомотив, в котором произошло возгорание, был отцеплен от основной части поезда.

"Ничего, все в порядке. Тепловоз убрали, сейчас пригонят новый и люди поедут в Киев спокойно. Никто билеты не сдает. Я не знаю насколько опоздает поезд в Киев. Сейчас пока меняют тепловозы, формируют состав", – сообщили они.

Напомним, в минувшем году случился масштабный пожар в дизельном поезде на Виннитчине. Позднее в окрестностях Ровно произошло возгорание в пассажирском поезде.