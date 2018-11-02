Под Ровно загорелся пассажирский поезд: опубликованы фото и видео пожара

В Ровенской области загорелся дизельный поезд "Удрицк-Сарны-Здолбунов" с пассажирами внутри.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ровненской области, люди самостоятельно покинули вагоны еще до приезда спасателей.

Возгорание произошло на станции Моквин Костопольского района. Спасатели боролись с огнем на протяжении часа. Для тушения пожара применили пожарный поезд Укрзализницы.

Отмечается, что причину пожара пока выяснить не удалось. Пассажиры поезда не пострадали.

Как ранее сообщалось, на трассе Харьков-Симферополь в Днепропетровской области сгорел рейсовый микроавтобус "Эталон".