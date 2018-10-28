На трассе Харьков-Симферополь на ходу загорелся рейсовый автобус

Автобус выгорел полностью / ГСЧС

На трассе Харьков-Симферополь в Днепропетровской области в воскресенье, 28 октября, сгорел рейсовый микроавтобус "Эталон".

"Автобус загорелся во время движения. В автобусе находилось 10 человек, люди покинули автобус самостоятельно до приезда спасателей. Огнем уничтожен автобус на площади 20 кв.м кв. Погибших и пострадавших нет", - сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 12:28. По указанному адресу были направлены спасатели и уже в 12:58 огонь был локализован, а в 13:24 ликвидирован. Всего Читайте такжеУ Мертвого моря школьный автобус смыло селевыми потоками, много погибшихк тушению были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Раненых и погибших в пожаре нет, автобус выгорел полностью - особенно сильно пострадали моторный отсек и пассажирский салон. Причины аварии устанавливаются.

Как ранее сообщалось, водитель автобуса, в результате ДТП с участием которого погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, сознался, что накануне столкновения отвлекся от дороги.