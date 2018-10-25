У Мертвого моря школьный автобус смыло селевыми потоками, много погибших

25 октября 2018, 23:43

Некоторые из выживших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Многие пострадавшие получили крайне тяжелые травмы / Фото: REUTERS

В Иордании автобус со школьниками смыло с трассы потоком воды во время сильного ливня.

Как сообщает ВВС News, уже известно о 17 погибших и большинство их них дети.

По предварительным данным, всего в автобусе находилось 37 несовершеннолетних и семеро взрослых. Многие из них получили тяжелые травмы, некоторые находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что школьный автобус направлялся на экскурсию в районе Мертвого моря.

В связи с трагедией король Абдалла отменил ранее запланированную поездку в Бахрейн. К поисково-спасательной операции присоединились израильские военные.

Напомним, ранее в районе Мертвого моря мощные селевые потоки смыли группу подростков во время занятий по предвоенной подготовке. Тогда сообщили о девяти погибших.

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