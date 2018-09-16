Мощный ливень затопил Бердянск: опубликовано зрелищное видео

Воду с аварийных улиц откачивает техника / Фото: ГСЧС

В Запорожской области в результате непогоды сильные осадки стали причиной подтопления курортного Бердянска.

Пресс-служба ГСЧС сообщает, что некоторые улицы города залиты водой до 20-25 см.

"16 сентября в результате интенсивных осадков в Бердянске произошел сход дождевой воды на часть улиц и частные домовладения города. Сейчас бойцы ГСЧС с помощью специального оборудования продолжают откачивать воду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате мощной непогоды без электроснабжения остались 1800 абонентов микрорайона "Центр" и 1300 абонентов микрорайона "Лески".

/ Фото: ГСЧС

В Сети опубликованы красноречивые кадры подтопления популярного курорта: под воду ушли автодороги и тротуары, нанесен ущерб жителям частных домов.

Напомним, в центре Киева на бульваре Дружбы Народов произошел неприятный инцидент - прорвало канализацию, после чего по улице поплыли самые настоящие фекальные реки.