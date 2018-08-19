Плавающие авто и затопленный торговый центр: Киев снова утонул после мощного ливня

В субботу поздно вечером, 18 августа, в Киеве прошел новый мощный ливень, который стал причиной настоящего наводнения.

Отметим, что катастрофическая ситуация сложилась в центре города. В районе бульвара Леси Украинки и Бессарабской площади автомобили буквально плыли по воде, а возле торгового центра "Гулливер" образовалось озеро, в котором "утонули" несколько машин.

Кроме того, в ТЦ "Гулливер" около станции метро "Дворец Спорта" после ливня затопило подземный паркинг, супермаркет и ресторан.

Тем временем пользователи в Сети публикуют фото и видео нового потопа в Киеве:

Напомним, в результате мощного ливня в городе Рахов Закарпатской области подтоплено около пятидесяти частных домов и разрушен мост.