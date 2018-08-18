Вода в домах и разрушенный мост: Рахов затопило после мощного ливня

В результате мощного ливня в городе Рахов Закарпатской области подтоплено около пятидесяти частных домов и разрушен мост.

"Всего было подтоплено около пятидесяти частных домов, в десяти из них вода заходила в жилые комнаты. К счастью, никто из людей не пострадал, разрушений жилья нет", - сообщил губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

По его данным, паводковая волна подмыла опоры моста через поток "Буркут" на дороге "Рахов - Косовская Поляна - Ясная Поляна". В результате бетонное покрытие моста обрушились, проезд транспорта здесь невозможен.

Губернатор отметил, что за ночь вода из центральной части Рахова пошла на спад, однако на улицах осталось немало снесенной с гор грязи и поломанных веток.

Напомним, 17 августа, в пятницу, Львов после ливня фактически ушел на дно - на многих улицах люди пробирались по пояс и плечи в воде, и подплывали к своим машинам на резиновых лодках.