Киев затопило после сильного ливня: опубликовано видео

19 августа 2018, 01:13

В некоторых районах столицы машины оказались в воде по крышу.

Дождь затопил улицы столицы / ТСН

В Киеве 18 августа прошел сильный ливень, в результате которого улицы превратились в реки.

Как говорится в сюжете ТСН, автомобили не могут проехать из-за огромного количества воды.

В Гидрометцентре отмечают, что гроза, шквалы ветра 15-18 м/с и сильный дождь продлятся до конца ночи 19 августа.

В Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства просят киевлян и гостей столицы быть осторожными, чтобы не пострадать от разбушевавшейся стихии. В частности, рекомендуется не находится вблизи деревьев, рекламных щитов и линий электропередач, а также по возможности укрываться от ветра в помещениях и естественных укрытиях. Автомобили на улицах столицы в ближайшие сутки также просят парковать в безопасных местах.

Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, в результате мощного ливня в городе Рахов Закарпатской области подтоплено около пятидесяти частных домов и разрушен мост.

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Киев ветер потоп ливень шквалы
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